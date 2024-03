Capello elogia Calzona: "Sta riportando il Napoli ai principi dell'anno scorso"

"Finalmente ho rivisto Kvara giocare ai suoi livelli. E lui può essere il pericolo numero uno per il Barcellona".

"Finalmente ho rivisto Kvara giocare ai suoi livelli. E lui può essere il pericolo numero uno per il Barcellona". Così Fabio Capello intervistato da Il Mattino in vista della sfida di domani fra Barcellona e Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "A questa velocità e intensità Kvara può far male, mi sembra voglia essere quel leader dell’anno scorso".

Che idea si è fatto di queste prime settimane di Calzona? "Sta riportando la squadra a giocare come già sapeva. È stato molto intelligente. Conosceva pregi e difetti della squadra e sta riportando tutto alla normalità con grande intelligenza".

Lo vede solo come traghettatore o lo immagina ancora su questa panchina anche il prossimo anno "Auguro il bene a tutti gli allenatori ma poi sono i presidenti che decidono chi tenere e chi esonerare"

E invece che differenza c’è tra Napoli e Barcellona? "Possesso palla e pressing sono le doti migliori della squadra di Xavi, ma rispetto al passato hanno il fattore campo in meno. Giocando nello stadio Olimpico di Montjuic e non al Camp Nou sicuramente perdono qualcosa. Mancherà quella pressione che metteva lo stadio sui giocatori avversari. Insomma, saranno leggermente meno aiutati dal fattore ambientale. Anche le mie squadre sentivano quella pressione, ma per fortuna ho sempre avuto buoni risultati lì".

Cosa manca ancora a questo Napoli? "Bisogna lavorare sulla fase difensiva. Perché lì come si sbaglia si prende gol".