Capello: “Gara difficilissima per il Milan, Napoli già proiettato alla prossima Champions”

Nel pre-partita di Napoli-Milan, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Aspettative molto alte soprattutto per il Milan, il Napoli spera di andare a bere il caffè ad Istanbul ed è già proiettato per la Champions dell’anno prossimo. Il Milan deve pensare anche alla posizione in classifica per andare a giocare la Champions anche il prossimo anno, quindi per me è una partita difficilissima per i rossoneri”.