Capello: "Gattuso deve imparare a mordersi la lingua, essere più soft in certi momenti"

Lunga intervista a Fabio Capello sulle colonne de Il Mattino. L'ex tecnico parla così del Napoli di Gattuso: "Il Napoli deve avere molti, molti, rimpianti. È davvero un peccato perché tutte la assenze non hanno consentito alla squadra di esprimersi come avrebbe voluto Gattuso. Pensate all'Inter, cosa sarebbe successo se Lukaku o Lautaro fossero rimasti fuori per un mese o due?

Gattuso mi somiglia?

"Su un aspetto mi pare che si avvicini molto a me: io nella mia carriera ho sempre messo al punto A nel rapporto con i miei calciatori il rispetto. Io sono l'allenatore, tu sei il calciatore. Ognuno deve stare al suo posto e dare il massimo di se stesso. Magari riuscendo a superare persino il proprio limite. Tanto mi basta. E in questo Gattuso mi pare che mi somigli abbastanza. Anche se deve imparare a mordersi la lingua perché anche se stai dalla parte della ragione e dici delle cose giuste, bisogna essere accorti, stare attenti, essere più soft in certi momenti.