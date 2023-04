Capello: "Il Milan ha la storia dalla sua ma deve rispettare il Napoli. Spalletti? Già gli dissi di non recitare"

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida in Champions League tra Milan e Napoli di domani sera.

Fabio Capello , presente negli studi di Sky Sport , ha parlato della sfida in Champions League tra Milan e Napoli di domani sera: " Il Milan ha la storia e il peso, ma può farcela contro il Napoli e lo sa. Io ho vinto una Champions con una squadra che faceva già le foto con la coppa. Quindi deve rispettare il Napoli.

Il gesto da attore di Spalletti in conferenza? "Già gli avevo detto una volta di non recitare. Dopo il 4-0 al Liverpool si presentò in conferenza stampa tutto serio…”