Capello: "Il Napoli ha la forza per ribaltarla. Ma un'assenza peserà tanto"

Fabio Capello, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del confronto di Champions tra Milan e Napoli

Fabio Capello, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del confronto di Champions tra Milan e Napoli e di cosa può accadere al ritorno: "È stata una vera sfida internazionale, giocata a ritmo altissimo, con velocità, intensità, qualità. Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre inorgoglisce. Ritorno? 50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto.