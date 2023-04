Capello: "Inter più forte del Milan che ho sottovalutato ma ha Leao che è imprendibile"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato delle italiane in Europa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato delle italiane in Europa: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E invece Milan e Inter hanno fatto grandi cose. I rossoneri erano quelli a cui davo meno credito, pensavo soffrissero di più, soprattutto con il Tottenham. E invece sono stati bravi, come l’Inter che ha eliminato Barcellona e Benfica.

Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia e un Leao che nell’uno contro uno nello spazio è imprendibile. E sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League. Per chi tiferei? A metà. Anche se mi piace molto il Siviglia, lo vedo bene, soprattutto in casa".