Capello: "Kvaratskhelia sta tornando, l'ho notato contro la Salernitana"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato dell'imminente Supercoppa Italiana (da quest'anno allargata a 4 squadre).

L’altra semifinale è Napoli-Fiorentina. È bastato il successo sulla Salernitana a Mazzarri per uscire dalla crisi?

"Credo che il Napoli sia ancora nella fase di travaglio. Mazzarri è arrivato da poco e all’inizio era ovvio ci fossero delle difficoltà dovute al cambiamento rispetto a Garcia. Però negli ultimi 20’ con la Salernitana ho rivisto il vero Kvaratskhelia, capace di dribblare in serie gli avversari. E non dimentichiamo che non c’è Osimhen. Avete visto l’Inter senza Lautaro come ha faticato, no?".