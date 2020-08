Capello lancia una frecciatina alla Juve: "Sono recidivi, Coman come Henry"

Nel corso dele pre-partita della finale Champions su Sky Sport, Fabio Capello ha lanciato una frecciatina alla Juventus: "Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. La Juventus evidentemente è recidiva: Henry è arrivato giovane alla Juventus e poi è andato via. Stesso discorso per Coman. Quando vedi le qualità devi aspettare, non puoi chiedere ad un giovane di essere subito protagonista".