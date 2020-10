Capello: "Napoli dietro solo a Inter e Juve, ma ci sono altre pretendenti per la Champions"

Fabio Capello, decano degli allenatori italiani, ha parlato a Rai Radio 2 della corsa al titolo: "Quest'anno la favorita è l'Inter. Ha una rosa super fornita e di livello. La Juventus ha fatto ottimi acquisti ma bisogna vedere come riuscirà a metterli in campo. Questa volta gli avversari sono molto competitivi. Dopo di loro c'è il Napoli e per la Champions anche Milan e Roma".

LE ALTRE - Poi sull'Atalanta: "Se recupera Ilicic diventa una mina vagante. È una squadra che da temere per tutti". Infine sulla Nazionale: "Sono stato vicino alla panchina azzurra ma non me la sentivo di poterla allenare e ho rifiutato. Ora Mancini ha la fortuna di avere dei bei giocatori. Ha un portiere che fa sempre la differenza e abbondanza in tutti gli altri ruoli".