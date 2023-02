Capello: “Napoli tra le favorite della Champions, squadra convinta e senza punti deboli”

"E’ una squadra convinta della propria forza, ha qualità e compattezza".

TuttoNapoli.net

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Napoli, Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli può andare molto avanti in Champions, la vedo una delle favorite perché non ha punti deboli. E’ una squadra convinta della propria forza, ha qualità e compattezza. Quando deve difendere difende, quando deve attaccare attacca. In possesso palla è sempre pericolosa ed ha dei giocatori che fanno la differenza, sono come dei supereroi. Questa sera non avranno un compito semplice, ma normalmente quando noi italiani, almeno la Nazionale, giochiamo contro i tedeschi facciamo sempre bene”.