Capello: “Osimhen come Haaland, trasmette quella determinazione che ti fa vincere”

Nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City, Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vena di Erling Braut Haaland e del suo modo di presentarsi a questa partita. "Sentire la pressione? Non credo proprio, perché lui ha la rabbia dentro. Lui vive per il gol. Osimhen ha la stessa cosa, vivono per questo. Lottano, vogliono vincere, aiutano i compagni e trasmettono questa determinazione che ti fa vincere le partite”.