Capello "Osimhen giocatore orgoglioso, si vede in quello che fa e come non esulta"

A parlare dell'attualità del calcio e della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola, è un nome di primo piano come Fabio Capello.

TuttoNapoli.net

A parlare dell'attualità del calcio e della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola, è un nome di primo piano come Fabio Capello. Si parte, fra le altre cose, sulla gara che attende la squadra di Italiano nel weekend: "Penso che contro il Napoli sarà una bella partita. La Fiorentina ieri negli ultimi 20 minuti mi è molto piaciuta così come il Napoli nel secondo tempo Speriamo che le due squadre giochino come sanno giocare".

Il Napoli si è ritrovato o è condizionato dalle polemiche?

"Le polemiche ci sono, ma i giocatori si impegnano. Osimhen è un giocatore troppo importante per il Napoli e lui cercherà di dare sempre il massimo anche per far rimangiare le parole e quello che è stato fatto nei suoi confronti. Lui è un giocatore orgoglioso: si vede in quello che fa e come non esulta. Ci sono anche dei giocatori che sono cresciuti con Garcia".