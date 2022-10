Capello pazzo di Lobotka: "Non vedo nessuno come lui, in Serie A è il più completo"

"Cosa mi preoccupa? L'ambiente. Napoli è una piazza calda e non deve mettere troppe pressioni".

Intervista a Il Mattino per Fabio Capello: "Lobotka il più completo in A. Cosa temo per il Napoli? L'ambiente". L'ex allenatore ha esaltato le qualità di Lobotka, centrocampista azzurro che sta facendo benissimo: "Secondo me ci sono pochi centrocampisti in giro come lui. E quando dico pochi, vuol dire che non ne vedo nessuno. Per me è il completo in serie A in quel ruolo".

Il tecnico ex Milan ha parlato anche dei possibili pericoli per il Napoli di Spalletti: "Cosa mi preoccupa? L'ambiente. Napoli è una piazza calda e non deve mettere troppe pressioni".