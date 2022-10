Capello pazzo di Lobotka: "Non vedo nessuno in giro come lui, è il centrocampista più completo in A"

Sono tanti gli argomenti che ha trattato Capello nella sua intervista a Il Mattino, tra cui uno è quello relativo ai singoli del Napoli come Lobotka

Sono tanti gli argomenti che ha trattato Fabio Capello nella sua intervista a Il Mattino, tra cui uno è quello relativo ai singoli del Napoli come Stanislav Lobotka: "Ce ne sono pochi in giro come lui. E con 'pochi' intendo che non ne vedo nessuno. Per me è il più completo in Serie A in quel ruolo: è intelligente, è sempre messo bene e non perde la palla, oltre ad essere aggressivo. L'unica cosa che mi preoccupa del Napoli è l'ambiente perché la piazza è calda e non deve mettere troppe pressioni".