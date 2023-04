Capello: "Per arrivare in fondo in Champions serve gran portiere e il Milan lo ha"

Fabio Capello ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere della Sera'

TuttoNapoli.net

Fabio Capello ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere della Sera'. Tra gli argomenti trattati, il Milan di Pioli che ha battuto il Napoli 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "Il Real Madrid l’anno scorso ha vinto la Champions grazie alle parate di Courtois. Il portiere, se vuoi arrivare in fondo, deve essere decisivo. Maignan lo è stato", ha detto Capello che prosegue. "Il Milan all’inizio era in difficoltà, specialmente nell’uscita con la palla. Poi, grazie alle giocate di qualità di Diaz e Leao, è tornato in palla. Quei due quando girano fanno la differenza".