Capello perplesso: "Perché si parla tanto di De Zerbi? Ma cosa ha vinto?"

Fabio Capello perplesso sul valore di Roberto De Zerbi

TuttoNapoli.net

Fabio Capello perplesso sul valore di Roberto De Zerbi. L'ex allenatore a Sky non discute le sue abilità ma si stupisce per il fatto che se ne parli tanto e che sia tanto sponsorizzato a livello mediatico: "Se ne parla tanto come uno degli allenatori top perché Guardiola lo sponsorizza, ma quest'anno è decimo o undicesimo in classifica (con il Brighton in Premier League, ndr). Cosa ha vinto nella sua carriera? Che cosa ha fatto? Guardiamo il curriculum: ha vinto solo una coppa in Ucraina".