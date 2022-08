Capello punta su Spalletti: “Risponderà a tutti quei professori che non credono nel progetto”

"I professori stanno ovunque. Spalletti saprà come ripartire" così Fabio Capello che alle pagine de Il Mattino ha parlato a lungo del nuovo Napoli.

"I professori stanno ovunque. Spalletti saprà come ripartire" così Fabio Capello che alle pagine de Il Mattino ha parlato a lungo del nuovo Napoli. "Io ho sempre creduto che fosse la favorita per la vittoria del campionato - ha continuato Capello -. E spero che Luciano riparta da quella rabbia, che tutto il Napoli voglia prendersi la rivincita contro tutti i professori che non credono in questo progetto che, al contrario, merita fiducia". L'ex tecnico, ora commentatore, crede fortemente che questo Napoli possa volare in alto, nonostante i cambiamenti durante i quali, secondo Don Fabio, "le cose essenziali sono le idee. Che, sicuramente, a Spalletti non mancano. Una situazione del genere dà solo stimolo, costringe a una ricerca approfondita delle cose".

Tra i tanti argomenti toccati, poi, Capello ha analizzato la corsa allo scudetto, individuando l'Inter come favorita: "Vedo una serie A molto equilibrata, un po' come lo scorso anno. Anche se gli equilibri possono ancora cambiare in base alle operazioni di mercato di questo agosto".