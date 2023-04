Capello sicuro: "Senza Osimhen Milan-Napoli è 50 e 50"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Fabio Capello ha parlato delle sfide di Champions League che coinvolgono le italiane

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Fabio Capello ha parlato delle sfide di Champions League che coinvolgono le italiane: "Sono curioso di vedere l'Inter. Perché è data per morta, per spacciata e invece ha la qualità per sorprendere, calciatori d'esperienza che se sono nella giornata giusta possono superare il turno. Il problema è che una squadra molto umorale, quindi non sai mai prima cosa ti troverai di fronte. Mentre l'altra sfida dipende molto da Osimhen.