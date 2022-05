Capello: “Spalletti avrà le sue ragioni, ma dovrà analizzare perché il Napoli si è sciolto”

"Questa è una domanda da fare a Spalletti, la squadra giocava molto bene ed era spettacolare, poi ha perso in casa partite impressionanti".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto Fabio Capello: “Nelle parole di Mertens non c’era la ricerca del colpevole, ha detto solo che il Napoli era una squadra forte. Anche io l’avevo messa tra le favorite, si era dimostrata in grande condizione e poi si è sciolta. Questa è una domanda da fare a Spalletti, la squadra giocava molto bene ed era spettacolare, poi ha perso in casa partite impressionanti. Spalletti avrà le sue ragioni, però dovrà analizzare perché è accaduto tutto questo. Un allenatore non può giustificarsi con i numeri, io ho perso lo scudetto con la Roma perché pareggiammo col Venezia già retrocesso. E' stata solo colpa nostra. Il Napoli ne ha perse due, non una. Forse ha perso certe partite perché ha giocato senza speculare”.