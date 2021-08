Capello su Dybala: "Prenda esempio da Insigne che corre per i compagni"

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della Juventus, a cominciare da Paulo Dybala: "Ha tutto per essere un campione ma dico una cosa. Guardate Insigne: era bravo con la palla, poi qualcuno gli ha detto “devi anche correre” e lui ha corso per i compagni. Dybala dovrebbe dare quel qualcosa in più sul piano dinamico. Deve dare un segnale. La Juve partirà da favorita anche se sarà una A molto equilibrata. Io vedevo l’Inter davanti, anche dopo l’addio di Conte, ma Lukaku cambia tutto.

Locatelli? È un ottimo giocatore, ma la Juve era un’ottima squadra già prima. Tutti i discorsi sono molto semplici e i giocatori hanno la convinzione che dà l’allenatore".