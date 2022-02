Capello su Insigne: "Toronto scelta economica, ma se fossi il CT non rinuncerei alle sue qualità"

Fabio Capello, intervistato da Il Mattino, parla così della scelta di Lorenzo Insigne, che ha deciso di ripartire dal Canada: "È una scelta economica. Dunque, è vero che non è un torneo di élite ma non si può criticare per non aver detto di no a certe cifre. Certo, un peccato. Ormai sono anni che gioca da capitano vero, sacrificandosi in difesa per dare un aiuto alla sua squadra. Se fossi il CT continuerei a chiamarlo: per me non cambierebbe nulla, alle sue qualità non rinuncerei".