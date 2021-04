Capello su Roberto Carlos: "Solo l'Inter non aveva capito che era un grande giocatore"

Simpatico siparietto tra Roberto Carlos e Fabio Capello, suo allenatore al Real Madrid. Dopo le parole al miele nei suoi confronti da parte dell’ex terzino sinistro, Don Fabio ha scherzato sull’attuale forma fisica del brasiliano: “Così grasso non l’avrei acquistato. Lui e Paolo Maldini sono stati i terzini sinistri più importanti in quel ruolo”. Poi Capello ha raccontato anche la trattativa che portò Roberto Carlos dal Real Madrid all’Inter: “Branchini mi chiamò e mi disse che l’Inter voleva venderlo. Chiamai subito il presidente del Real Madrid, perché come si sarebbe sparsa la notizia ci si sarebbero fiondati tutti. Solo l’Inter non aveva capito che era un grande giocatore, dicevano che non sapeva marcare: io gli dicevo di aggredire e buttare avanti la palla, poi vediamo”.