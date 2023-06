Capozucca: "Sousa? Sarà un problema per chiunque allenare il Napoli"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il ds Stefano Capozucca

© foto di Federico Gaetano

Il prossimo anno su quale squadra punta in Serie A?

"L'Inter è quella che ha un organico di rilievo. Il Napoli è una grande squadra ma vedremo cosa succederà col mercato. Paulo Sousa come tecnico? Chiunque arriva sarà un problema, non sarà facile ripetere quanto ha fatto Spalletti".