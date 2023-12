Caprara accende il derby del sole: "Sfida Osimhen-Lukaku, ma il nigeriano è superiore"

Valerio Caprara, giornalista e critico cinematografico, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Valerio Caprara, giornalista e critico cinematografico, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Sicuramente quella di domani è la sfida tra Lukaku e Osimhen visto le difese ballerine di Roma e Napoli. Si tratta di due grandi giocatori che sicuramente faranno storia a parte. Però poi ci sono le squadre, i moduli, gli allenatori e gli atteggiamenti. E su quelli, nonostante il Napoli abbia avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo, purtroppo la Roma parte svantaggiata, però il calcio a volte sorprende. Spero per voi di no ma per me di si".

"Sono un tifoso ossessivo compulsivo della Roma ma sono anche un appassionato, pazzo, folle di calcio del quale credo di essere anche un competente, avendo pure giocato. E quindi credo che Osimhen sia superiore perché agile, scattante e più vario. Lukaku è un grande goleador anche se nel gioco della Roma è penalizzato perché è sempre in attesa di spioventi, spalle alla porta e dunque rende meno. Mentre Osimhen spazia per tutto il campo ed è un giocatore estremamente piacevole a vedersi dal punto di vista armonico, della fluidità del gioco. De Laurentiis nel cinema, negli ultimi anni, ha seguito una prassi molto standardizzata. Pochi attori sotto contratto, sempre gli stessi, e dunque si è sempre blindato. Quando ha visto che questa formula non funzionava più ha chiuso quasi del tutto".