Caprile, l'ex allenatore: "Con Giuntoli sarebbe stato il titolare del Napoli l’anno prossimo"

Luca Prina, ex allenatore di Elia Caprile, portiere dell'Empoli in prestito dal Napoli, che lui ha avuto sia al Chievo Primavera che alla Pro Patria, è intervenuto a Tv Play, parlando del classe 2001: "Se ci fosse ancora Giuntoli, secondo me, Caprile sarebbe stato l’anno prossimo il nuovo portiere del Napoli. Cristiano Giuntoli, vista la sua competenza, ha sempre fatto questo tipo di operazioni. Il Napoli in passato ha puntato negli anni scorsi su Meret, che ha un percorso simile a quello di Caprile. Se Elia dovesse fare un grande girone di ritorno con l’Empoli, il club partenopeo potrebbe davvero dargli un’occasione".

Si aspettava che fosse in grado di dare subito il suo contributo dopo l'infortunio?

"Questa è la fotografia giusta che rappresenta la sua grandissima voglia di emergere. Ha dimostrato di potersi rialzare, non era facile: è stato concentrato sul rimettersi in condizione, rimettendosi sul pezzo".

Sembra un portiere navigato.

"Sì, è maturo per gli anni che ha. Anche se, ovviamente, ha quella lucida follia che ci vuole per ricoprire il ruolo di portiere. Lui era competitivo anche in allenamento, non voleva mai subire gol. Tutti questi erano i segnali che hanno solo i giocatori che hanno il fuoco dentro. Poi era difficile pensare che potesse disputare così presto una stagione perfetta come quella dell’anno scorso al Bari. Vederlo arrivare in Serie A è stata davvero una grande soddisfazione".