Capuano: “Basta paragonare Kvara con quello dello scorso anno”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24: “I nuovi acquisti del Napoli hanno dato una grande mano a gara in corso, quindi non sarei così negativo sugli ultimi arrivati. Serve anche tempo per inserirli. Se guardiamo persino Inter e Juventus, tutte stanno avendo i propri tempi a far giocare i nuovi acquisti. Mazzarri è stato bravo e coraggioso a cambiare il suo Napoli nel secondo tempo, dando spazio a Lindstrom e Ngonge.

Mettere Raspadori come trequartista sarebbe stato scontato, invece Mazzarri ha avuto occhio nel lanciare l’ex Eintracht. I numeri dicono che Mazzarri stia facendo peggio di Garcia, ma il campo ci parla di un allenatore ancora vivo e con una squadra tra le mani. Il Verona non era un avversario semplice, perché Baroni ha lavorato molto bene su questa squadra. Il Napoli dello scorso anno non esiste più, prima si assimila questa cosa e poi si va avanti. Il passaggio a vuoto degli azzurri a inizio secondo tempo è stato preoccupante e su quello si deve lavorare.

Segnali di ripresa da Kvaratskhelia? Sì, ma anche qui bisogna smettere di paragonarlo con quanto fatto lo scorso anno. Una cosa è giocare in una squadra che funziona, una cosa è giocare in una squadra che non gira come deve. Il suo gol è un gioiello, ma può dare ancora molto a questo Napoli. Mazzarri sta lavorando solo per metterlo nelle condizioni di dare il meglio. In attesa di Osimhen, Kvara è il giocatore più forte di questo Napoli e va tutelato.

Volata Champions? È ancora tutto apertissimo, ma l’Atalanta è quella più in forma in questa parte di stagione. Staremo a vedere se reggerà con il passare dei mesi”.