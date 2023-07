Capuano: “Con queste tre mosse il Napoli resta davanti a tutti in campionato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24

Penso che Mbappé resterà al PSG e andrà via a parametro 0, un danno d'immagine. Chi vive di player trading dovrà rimodulare il proprio modo di fare business, lavorando ancor di più sulla formazione e capire che si può monetizzare solo fino ad un certo punto. Sul sistema, credo che ad un certo punto si troverà una piccola cerchia ristretta ed il resto con le vecchie regole. Penso che noi italiani ci collocheremo nel 'tutto il resto', inutile che ci giriamo intorno. Viviamo in un contesto in cui le norme valgono molto più di quelle sportive e non credo che UEFA o FIFA abbiano interesse a fare riforme.

Adesso alla UEFA si stanno studiando dei meccanismi affinché oltre le norme che entrano in vigore, vogliono mettere un tetto e basta alle spese possibili. Tipo NBA? Sì, ma noi dell’NBA e dello sport professionistico americano non potremo mai prendere nulla. Dimentichiamoci tante cose. Diritti TV? Tralasciando la Premier League che è un mondo a parte, anche gli altri hanno fatto molta fatica per i diritti TV. Adesso l’obiettivo per la Serie A è di 900 milioni, poi arriveranno tempi migliori.

Inter? Sono affascinato dall’acquisto di Bisseck, non so com’è, ma se dovesse funzionare, vorrebbe dire aver fatto un gran lavoro di scouting e che nel giro di due anni potrebbe essere titolare. Se l’Inter non si inguaia in qualche cessione che non arriva per la differenza di qualche milione, allora Inzaghi avrà in mano una squadra potenzialmente forte, giovane.

Milan? I colpi fatti mi danno poco l’idea di money ball, si è un po’ romanzato. Loro volevano tornare ad una gestione di squadra ed entrare nel magnifico mondo del player trading. Il Milan compra calciatori ad un massimo di 25 milioni, un’età media giovane e che non sono sconosciuti. Il problema è che stanno cambiando tutto, quindi sono una serie di punti di domanda. Un anno fa, di questi tempi, dicevamo che Origi non giocava perché troppo forti quelli avanti, ma veniva dalla Premier League; De Ketelaere aveva potenziale; poi ci siamo resi conto di aver sbagliato tutto. In tutto ciò, se si prende Morata a quelle cifre fanno benissimo.

Napoli? Se non perde Osimhen, sostituisce dignitosamente Kim e porta Maxime Lopez, allora è davanti a tutti. È vero che ha cambiato allenatore e che dopo aver stracciato il campionato ha la pancia piena, ma resta competitiva.

Juve? Bisogna aspettare, è troppo presto. A Giuntoli va dato tempo, un paio di anni, c’è bisogno che finiscano di lavorare a livello di bilancio perché i costi vanno tagliati. Squalifica Juve? Se la UEFA fa scivolare i termini, onestamente è uno scandalo. La UEFA non sta rifacendo un processo di 14.000 pagine, è scritto nelle due sentenze che la giustizia sportiva italiana gli ha mandato. Non c’è nessuna ragione per cui non si faccia entro i termini naturali. La Juventus ha diritto ad essere processata e punita in Europa in questa stagione".