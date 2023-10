Capuano: "Corona non mi piace, ma fin qui ha avuto ragione. Nessuno è immune"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24: "Penso che il decreto crescita potesse essere serenamente cancellato, ammesso che si arrivi fino in fondo. In ogni caso, non credo faccia bene discutere sulla forma di una cosa che evidentemente, per com’è scritta oggi, ha degli effetti retroattivi. Non discuto il decreto crescita, che può essere una scelta legittima, ma sulla retroattività sarebbe un bel guaio. Milan e Inter ci hanno lavorato parecchio, ma non sarebbero le uniche ad avere un danno. Sarebbe il terzo caso eclatante nell’arco di 3 mesi in cui abbiamo la conferma del fatto che la politica, in generale, dimostra di non avere rispetto e interesse per il calcio. Un altro esempio è la vera ragione per cui ci siamo avvicinati alla Turchia per l’Europeo del 2032 e cioè che avremmo potuto vincere da soli, ma non avremmo mai avuto la possibilità di rispettare gli impegni presi.

Fabrizio Corona a Rai 3? Non mi piace, neppure se si trattasse di un giornalista con la fedina penale limpida. Non mi piace l’idea che la Rai possa pagare qualcuno per andare a rivelare carte d’inchiesta o una sua inchiesta parallela senza che ci sia una canalizzazione di una comunicazione ufficiale. Su Fabrizio Corona, onestamente, voglio dire che è incontestabile la sua fedina penale, ma ha anche il diritto di costruirsi un percorso lavorativo. A me non piace la sua modalità, ma devo anche dire che ha fatto il nome di Fagioli, Zaniolo e Tonali ed ha avuto ragione. Credo proprio che nessuno sia immune a questa situazione.

Partita contro l’Inghilterra? Potrebbe essere una serata in cui facciamo vedere qualcosa di bello. Poi ci vediamo a novembre dove ci sarà un girone da paura".