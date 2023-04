Capuano critico: “Il Napoli ha perso la testa nella ripresa, ha dato un segnale di debolezza”

Dagli studi di Sportitalia durante la trasmissione "Sportitalia Mercato" il giornalista di "Radio 24" Giovanni Capuano ha commentato la gara tra Milan e Napoli

Dagli studi di Sportitalia durante la trasmissione "Sportitalia Mercato" il giornalista di "Radio 24" Giovanni Capuano ha commentato la gara tra Milan e Napoli terminata 1-0 in favore dei rossoneri: “Mancava Osimhen e invece Maignan c'era, credo questa sia un po' la sintesi di questa gara di andata. Chissà cosa sarebbe stato il Napoli con un attaccante vero in quei primi 20 minuti. Per quanto riguarda l'arbitro penso abbia sbagliato la gestione nei 90 minuti, ma non sarà una partita che verrà ricordata per la gestione arbitrale.