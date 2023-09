Capuano: "Kvaratskhelia? Che danno quel comunicato, in pratica ADL ha attaccato gli agenti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista: "L'ODG contro il Napoli per il comunicato di Kvara? Il Napoli ha creato un danno solamente a sé stesso con quel comunicato... Non tanto per l'utilizzo di certe parole, ma per il timing. Ha scritto un comunicato attaccando il procuratore di Kvaratskhelia e questo può essere un danno solo agli azzurri. In poche parole, con questo comunicato ha fatto sapere a tutti che l'agente di Kvara dice 'cazzate' ai giornalisti con cui parla".