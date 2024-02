Capuano: "La cessione di Osimhen riparerà la mancata Champions. Nuovo tecnico? Pioli ideale"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama.

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama: “Siamo dinanzi ad un’altra squadra pronta a fare il vuoto, come il Napoli lo scorso anno. L’Inter si sta avviando a quel cammino lì, per quanto in maniera meno roboante rispetto a quanto fatto da Spalletti e i suoi nel 2023. La Juventus ha mostrato tutti i suoi limiti e oggi viviamo un’altra Serie A copia e incolla della scorsa stagione. Anche l’anno scorso le altre sono andate malissimo, l’Inter e la Juventus hanno toppato così come il Milan. La concorrenza non è mai stata tale e non ha mai corso per lo Scudetto, mentre quest’anno ci sono più squadre in proiezione 80 punti. Inzaghi ha il merito di aver cambiato molto il peso della sua Inter e i risultati si stanno vedendo.

Prossimo allenatore del Napoli? Pioli è un nome che stuzzica, perché è un costruttore e un valorizzatore della rosa. E’ il profilo ideale per un Napoli che dovrà ripartire dopo la partenza di Osimhen e di qualche altro pezzo da novanta. Di certo il nuovo allenatore non avrà il peso di dover vincere lo Scudetto, ma di costruire un ciclo con cui riprovarci nel lungo. Osimhen andrà via per bocca di De Laurentiis, c’è poco da immaginare. Arrivati a questo punto è anche nell’interesse del Napoli venderlo, in caso di mancata qualificazione alla Champions, è una sorta di rete di protezione. Zielinski va all’Inter ed ormai è chiarissimo, poi gli altri dipenderanno dal prossimo progetto tecnico: Lobotka, Anguissa e tutti gli altri saranno oggetto di valutazione del nuovo allenatore”.