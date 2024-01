Capuano: "Mazzarri ha colpe e responsabilità tattiche in questo crollo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama & Radio24

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama & Radio24: "Il Napoli è crollato in maniera allarmante e sorprendente, persino per una squadra che già aveva compromesso la propria stagione in anticipo. Dopo il ciclo terribile iniziale, Mazzarri ha messo in evidenza colpe e responsabilità tattiche in questo crollo. Il Napoli ha perso completamente identità ed entusiasmo nello scendere in campo. Ed è un problema, perché il quarto posto non è lontano. Non so come se ne uscirà, ma è difficile intravedere un'inversione di rotta ora".

"Il Napoli ha sbagliato tutto e lo ha ammesso De Laurentiis prima di Capodanno. L'anno scorso resta irripetibile, ma c'è una via di mezzo tra il primo posto del 2023 ed il nono del 2024. ADL pensava di poter essere ancora più accentrato sulla sua figura dopo gli addii di Giuntoli e Spalletti, sbagliando. Suggestione Conte al Napoli? Ci sono anche le suggestioni Milan e Juventus, ma è un altro discorso. Il tema Napoli va sviscerato facendo un passo indietro: negli azzurri c'è la necessità di resettare tutto e ripartire con mesi di anticipo rispetto al prossimo anno. E bisogna avere le idee chiare per farlo nella maniera giusta, altrimenti rischia di buttare via i soldi ed essere condannato ad un'estate senza Champions e piena di sacrifici. La Supercoppa? Nel caso del Napoli può far bene staccare dall'ambiente e starsene isolato. Di certo non è un trofeo che salva la stagione in caso di vittoria, ma va presa per quella che è: un'occasione per consolarsi e rilanciarsi poi in campionato".