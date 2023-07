Capuano: “Per Garcia fondamentali i primi giorni. Il suo 4-3-3 molto diverso da quello di Spalletti”

"E’ normale che per qualunque allenatore che subentra a chi ha vinto lo scudetto dopo 33 anni giocando un gran calcio, non è facile".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, ha parlato del nuovo tecnico del Napoli: "Garcia ha personalità e capacità per trovare le parole giuste da dire alla squadra nel primo giorno di scuola. Ha il carisma e la personalità giusta per intervenire su questo gruppo, che vorrà vedere le idee del nuovo allenatore che sono molto diverse da quelli di Spalletti. Predilige sì il palleggio, ma con un maggiore gioco verticale. Il Napoli, per me, ha scelto un buon allenatore. E’ normale che per qualunque allenatore che subentra a chi ha vinto lo scudetto dopo 33 anni giocando un gran calcio, non è facile. I primi giorni del ritiro saranno fondamentali, c’è la curiosità nel giocatore per vedere l’impatto del nuovo allenatore. Se un calciatore ti ritiene bravo, poi ti viene dietro.

Continuerà sulla falsa riga di Spalletti? Ogni sistema di gioco ha delle varianti nei segmenti per come interpretarlo, l’interpretazione fa la differenza. Per quello che ho studiato Garcia, il suo 4-3-3 non è molto vicino a quello di Spalletti, anzi. Anche un sistema di gioco uguale nei numeri può essere completamente differente nella parte interpretativa sia nella parte difensiva che in quella offensiva”.