Caputi: "Frasi De Laurentiis? Si riferisce ai club indebitati che hanno vinto"

TuttoNapoli.net

A commentare gli ultimi temi calcistici a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Massimo Caputi: "Il Napoli è una delle squadre più competitive degli ultimi anni, per campagne di mercato e giocatori valorizzati. Non è qualcosa di sorprendente e improvviso, hanno costruito nel tempo la loro forza. La frase di De Laurentiis? Premesso che bisogna accertare sempre tutto, è chiaro che in questi anni abbiamo assistito a società indebitate e attendiamo di capire come finiranno certe vicende. ADL si riferisce a questo, che squadre abbiamo vinto con bilanci così in rosso e con operazioni ancora ingiudicate, ai suoi occhi qualcuno ha avuto qualche vantaggio.

Ma va provato. A Roma si dice che il più pulito c'ha la rogna. Sull'onestà in generale, meglio non esagerare. Mai sbandierare di essere più onesti degli altri".