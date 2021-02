Caputi: "Gattuso non è ipocrita, qualcosa ha tradito la sua fiducia"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Massimo Caputi: “Non credo che Gattuso si sia sorpreso del fatto che una società possa valutare altri allenatori. Lui sa perfettamente cos'è accaduto un anno fa quando prende il posto di Ancelotti. Io credo che il suo risentimento sia per qualcosa che magari non sappiamo o comunque qualcosa che c'era tra di loro e che ha tradito un po' la sua fiducia e l’ha toccato nell'animo. Non ci dobbiamo sorprendere delle sue esternazioni perché fa parte del personaggio nel bene e nel male. Tutto si può dire a Gattuso meno che sia un ipocrita. Non credo che bisogna andare indietro a tutte le voci sulle trattative per il rinnovo del contratto di Gattuso anche perché lui non è uno che se ha il contratto si comporta in un modo e se non ha il contratto si comporta in un altro. Gattuso ha una sua linea. Possiamo discutere il tecnico ma penso che dobbiamo tutti essere d'accordo che è una persona onesta intellettualmente”.