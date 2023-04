Caputi: "Il Napoli ha dimostrato di essere la più forte, Champions dipende da tanti fattori"

"Il Napoli dalle gare con il Milan deve trarre insegnamenti, credo che Spalletti sa esattamente cosa fare e come affrontare un avversario simile”.

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Eliminazione in Champions del Napoli? Credo che è giusto avere il rammarico e un pizzico di amarezza per l’eliminazione in Champions, ma si dimentica in fretta per fare quei punti in campionato per coronare una stagione pazzesca. Vincere il campionato significa davvero essere la squadra più forte. La Champions dipende da tanti fattori e non vince la squadra più forte, ma quella che ha meno problemi e infortuni. A questo punto si deve vincere al più presto possibile il campionato.

Kvara e Osimhen? Sappiamo che Osimhen ha avuto un infortunio e Kvara è stato un crack del campionato, che più di tutti ha inciso e sorpreso. Ho solo elementi positivi in questa stagione del Napoli, questi due giocatori sono stati il simbolo di una Squadra, perché dal primo all’ultimo hanno dato tutti il 100%. Kvara e Osimhen ha inciso più di tutti con le loro giocate e la loro classe.

Kim e Rrahmani? Sono stati tra le coppie più forti del campionato e in Europa. Averli sempre al 100% sarebbe il massimo, ma con una stagione così lunga non è possibile. Il Napoli ha pagato gli infortuni e la condizione fisica non ottimale, ma soprattutto la tensione e il nervosismo. Quando non sei spensierato, come è stato il Napoli per gran parte di questa stagione, qualcosa perdi.

Juventus-Napoli dopo la sentenza? Bisogna aspettare tanto ancora per capire quanti punti di penalizzazione saranno applicati alla Juve, non è bello giocare con questa incertezza ma al Napoli questo interessa poco. Il Napoli deve ottenere altri 11 punti per la matematica, anche se è difficile pensare che la Lazio, visti i prossimi impegni difficili, le vinca tutte. In virtù di tanti aspetti negativi è meglio avere una partita difficile con la Juve che una facile sulla carta.

Juve? E’ una squadra che non ti fa giocare per poi colpirti nelle ripartenze. Il Napoli dalle gare con il Milan deve trarre insegnamenti, credo che Spalletti sa esattamente cosa fare e come affrontare un avversario simile”.