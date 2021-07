Caputi: “Insigne-ADL? Solo schermaglie iniziali. Ho una sensazione su come andrà a finire”

Il giornalista de Il Messagero, Massimo Caputi, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. "Insigne è diventato una vera e propria bandiera della società, penso che voglia restare a Napoli. Credo che dietro le parole di De Laurentiis si nascondono solo schermaglie iniziali per quanto riguarda il rinnovo del giocatore. Alla fine Insigne vuole restare al Napoli e penso che anche la società farà di tutto affinché resti a Napoli. Non penso che Lorenzo andrà via alla fine del prossimo anno”.