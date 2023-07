Caputi: "Le altre non si sono rafforzate molto, Napoli ancora favorito per lo Scudetto"

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non solo parte con la consapevolezza della vittoria dello Scudetto, ma anche da una posizione di vantaggio in vista della prossima stagione. E' vero che ha perso Kim, ma non mi sembra che le altre squadre abbiano fatti movimenti tali da far pensare che possa esserci una squadra che sta meglio di un'altra. Per avere un quadro migliore bisognerà aspettare la fine del calciomercato".