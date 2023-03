Caputi: "Si possono fare squadre forti anche con sconosciuti, guardate Napoli con Kvara"

Ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola il giornalista Massimo Caputi

Ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola il giornalista Massimo Caputi: "Secondo me la Fiorentina in Conference League se la può giocare con tutti, un passo per volta. La Fiorentina ora deve pensare al Sivasspor. Non deve andare in Turchia per proteggere il punteggio. La Conference come ha dimostrato la Roma lo scorso anno può essere un buon palcoscenico".

La Fiorentina dovrà lasciare qualcosa in campionato per concentrarsi sulla Conference?

"Io credo che solo in Italia ci facciamo queste "pippe mentali". Tutte le coppe hanno questa difficoltà: sono in mezzo alla settimana, ed è scomodo. Non condivido comunque il pensiero "devo lasciare questo obiettivo per concentrarmi sull'altro". Con le rose da 25 giocatori e i 5 cambi, quindi con la possibilità di poter cambiare mezza squadra, la Fiorentina deve dare il massimo in tutte le competizioni. Ripeto, questo è un problema italiano, se guardi le altre in Europa, le squadre giocano con i giocatori più forti sempre, senza pensare al turnover".