Caravello: “Italiano ha dimostrato di essere da Napoli, con lui si può aprire un nuovo ciclo”

Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

TuttoNapoli.net

“Dopo un anno di transizione post scudetto, a Napoli ripartirà un nuovo progetto con, molto probabilmente, un direttore giovane ed un nuovo allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Il nome più gettonato sembra essere quello di Italiano.

“È un nome che ha dimostrato di essere sicuramente da Napoli, uno dal quale poter ripartire per aprire un nuovo ciclo. L’altro nome in ballo per la panchina del Napoli sembra essere quello di Antonio Conte che è un top, ma rappresenterebbe una filosofia di lavoro completamente diversa da quella di Italiano. Una volta messa a posto la casella del Direttore, di conseguenza andranno a posto anche gli altri tasselli”.