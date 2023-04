Carbone: "Sono legato al Napoli, secondo me passa il turno col Milan"

"Il Milan però a queste competizioni è abituato sotto tutti i punti di vista”.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex azzurro Benito Carbone ha parlato a Tuttomercatoweb.

Il Napoli all’andata ha perso contro il Milan.

“Il Napoli potrebbe ribaltare il risultato. Secondo me passa il turno. Lo spero, perché sono legato al Napoli. Il Milan però a queste competizioni è abituato sotto tutti i punti di vista”.

Kvaratskhelia o Osimhen: chi potrebbe lasciare gli azzurri a fine anno?

“Il Napoli non dovrebbe privarsi di nessuno dei due. Se vuole aprire un ciclo deve tenere tutti e rinforzare la squadra. Secondo me non dovrebbe andare via nessuno”.