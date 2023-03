Caressa ammette: “Lobotka superlativo, non mi aspettavo facesse questo salto di qualità“

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico della crescita di Stanislav Lobotka

Fabio Caressa , giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico della crescita di Stanislav Lobotka: “L’avevo visto quando era arrivato a Napoli, non lo conoscevo tantissimo ma non mi aspettavo facesse questo salto di qualità. Grandi complimenti a lui e a Spalletti che ha sempre migliorato i giocatori.

Lobotka è diventato un centrocampista centrale veramente di livello altissimo. Riconquista palla come Cristante nella Roma, poi però riesce a dare i tempi di gioco come Bennacer e Tonali nel Milan, ha classe ma nello stesso tempo è solido, non perde mai la calma…che centrocampista! È veramente superlativo, sta giocando una stagione strepitosa”.