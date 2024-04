Caressa: "Autogol clamoroso del Napoli in Champions. Da Monza buone notizie anche per Spalletti"

TuttoNapoli.net

Il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa ha commentato la vittoria del Napoli a Monza ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli ha fatto un autogol clamoroso in Champions, non facendo giocare Zielinski.

I gol di Politano e Raspadori sono buone notizie anche per Spalletti. Politano può essere un giocatore importante per la Nazionale in vista dell’Europeo: è un elemento positivo per il Napoli e per il tecnico. Oggi il Napoli sembrava di giocare l'uno per l'altro, mentre durante la stagione sembrava giocassero ognuno per conto suo”.