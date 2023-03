Caressa-Bucciantini, le scuse dopo la lite: "Mi è slittata la frizione, voglio chiarire sul possesso palla"

"Sono altri i numeri che messi insieme ci danno la fotografia della realtà".

Lo scorso week-end nel corso di ‘Sky Calcio Club’ era andata in scena una piccola lite in diretta tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini mentre discutevano sull’importanza o meno del possesso palla. Oggi in diretta sono arrivate le scuse da parte del conduttore: “ Amico mio, è giusto che ti chieda scusa anche qua. Mi è slittata la frizione domenica scorsa. Me ne sono reso conto meglio risentendomi ”.

Scuse accettate da parte di Bucciantini: “Bellissimo gesto, sono scuse ben accette”, ha concluso il giornalista.

Caressa ha poi voluto chiaririe il suo pensiero sul possesso palla: "Tu parlavi di dominio della squadra e io contestavo questa cosa specifica che è la vecchia statistica del possesso palla, che per me non dice niente. Ad esempio la Lazio vince contro il Napoli con il 35% di possesso palla e negli scontri diretti vince quando tiene palla meno degli avversari. Il possesso palla è una statistica di 30 anni fa che non fotografa niente. Prima c’era un uomo col cronometro che schiacciava il pulsante quando la palla passava da una squadra all’altra, ora si è arrivati al numero di possessi e il numero di tocchi diviso il numero di passaggi. Quindi non è una statistica precisa ma di convenzione, per questo non dice niente. Ad esempio nei quarti di finale dell’ultimo Mondiale nessuno vince col possesso palla. Sono d’accordo col fatto che chi domina il gioco ha più possibilità di vincere, ma il numero del possesso palla a livello statistico non ci dice niente. Sono altri i numeri che messi insieme ci danno la fotografia della realtà. Per me il possesso palla è utilizzare i passaggi per arrivare ad una finalizzazione di gioco, quindi un mezzo”.