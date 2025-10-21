Caressa: "Capisco Simeone, ma forse 'esultanza' è stata un filino troppo..."

Sul suo canale su Youtube Fabio Caressa ha parlato del gol di Simeone di sabato e della sua esultanza mancata per rispetto della sua ex squadra: "Simeone ha giocato una super partita contro il Napoli. Mi permetto di dire: la scena dopo il gol è un filino troppo per i tifosi del Torino. Capisco tutto, ma giochi per un'altra maglia e devi anche dare merito alla tua squadra di aver contribuito alla vittoria. Però lo capisco. Non voglio fare il cinico quando parliamo di sentimenti, lo sono anche io.

Magari un pugnetto verso la curva del Torino...ma lo capisco e gioca da Toro, mi ricorda proprio gli attaccanti del Torino per grinta e per come affronta le partite. E' molto granata. Lucca? Mi sembra un po' in difficoltà. Doveva essere il secondo di Lukaku, poi hanno preso Hojlund e lui intanto non riesce ancora a essere decisivo. Gli attaccanti vanno sostenuti anche psicologicamente".