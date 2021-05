Caressa contro ADL: "Inaccettabile il silenzio del Napoli per un girone. La scaramanzia non serve..."

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha preso ufficialmente posizione contro il silenzio stampa del Napoli che è durato praticamente un girone intero. Dopo aver letto in diretta la notizia di De Laurentiis che, tramite il suo profilo twitter, ha annunciato la separazione da Gattuso, Caressa s'è espresso così sul silenzio prolungato della società partenopea: "Sarebbe stato meglio dirlo dinanzi alle telecamere. E inaccettabile che il Napoli sia in silenzio stampa da tutto un girone. La scaramanzia non serve a niente perché i grandi successi non si ottengono con la scaramanzia e in questa rincorsa sarebbe stato bello ascoltare le analisi di Gattuso, di De Laurentiis e dei calciatori di volta in volta. Questa cosa del silenzio stampa c'è solo in Italia e solo nel calcio italiano, perché in tutti gli altri sport non è ammissibile".