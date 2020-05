Caressa controcorrente: "Ritiro fino a fine stagione, si può e si deve. Sacrificio necessario"

Fabio Caressa, intervenuto negli studi di Sky quest'oggi, ha detto la sua sulle varie parti del protocollo pensato per far ripartire la Serie A: "Andare in ritiro adesso non ha senso e le società non lo faranno, mentre avrebbe perfetto senso iniziarlo dieci giorni prima del ritorno della Serie A, a cui serve una data fissata, per poi proseguire fino a fine stagione. Non è tanto complicata, non hanno le strutture ma vuoi non trovare un albergo che ti fa una convenzione per 40 giorni in questo periodo? Ci devono essere due pullman sanificati, medici, staff, è un sacrificio ma li facciamo tutti. I sacrifici devono farli i politici ma anche i giocatori e le società se vogliono finire il campionato. La politica si prende il rischio e il sacrificio lo fanno i giocatori e le squadre di calcio. Altrimenti è impossibile fare tamponi tutti i giorni, non ce ne sono".