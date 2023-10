Caressa critica Garcia: "Se dici che hai un gruppo ristretto di saggi, gli altri li tagli fuori"

Fabio Caressa, giornalista e conduttore Sky, ha parlato di Rudi Garcia ai microfoni di 'Sky Calcio Club'.

Fabio Caressa, giornalista e conduttore Sky, ha parlato di Rudi Garcia ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Una serie di errori nella comunicazione poi li paghi in uno spogliatoi. Se arrivi e dici: 'Il capitano lo scelgo io'. Ma che scegli tu?! Il capitano del Napoli prima che arrivi tu è Di Lorenzo, è lui, si è meritato la fascia. Perché la prima cosa che devi fare quando arrivi, con una squadra che ha vinto, è scegliere il capitano. L'ha scelto la storia recente del Napoli

Seconda cosa che non capisco è: se vai in comunicazione e dici: 'Ho il mio gruppo dei saggi', gli altri li hai già tagliati fuori. Gli altri allenatori anche ce li avevano, ma mica andavano a dire in giro che c'era il gruppo di quelli che decidevano. Qualcuno in quel gruppo dei saggi non c'è, e non fa piacere sentirlo dire pubblicamente. Da questo punto di vista, Garcia si sta arrovellando un po'".