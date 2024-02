Caressa: "I giocatori del Napoli devono prendersi le responsabilità! Kvara non salta l'uomo neanche per finta"

"Gli allenatori sono importantissimi, ma sono vitali. In Italia diamo troppa importanza agli allenatori".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa: "Gli allenatori sono importantissimi, ma sono vitali. In Italia diamo troppa importanza agli allenatori.

I giocatori del Napoli si dovranno prendere delle responsabilità! O era solo Garcia a far giocare Raspadori a destra e a sostituire Kvaratskhelia? Ora c'è Calzona che fa le stesse cose. Parliamo sempre come se i calciatori fossero i giocatori di un biliardino, come se gli allenatori li guidassero da fuori. Non stiamo parlando di pupazzi, ma di uomini. Il Napoli ne è la prova: ha cambiato tre allenatori ed abbiamo visto come sta andando. I giocatori si devono aiutare da soli. Kvara non salta l'avversario neanche per finta. Va bene il tecnico, va bene il rinnovo che non arriva, ma porca miseria mi spiegate perché non lo salta?!".