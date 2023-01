Caressa: "Napoli sarebbe 1º in tutti i top campionati europei. Allegri, scelte incomprensibili"

Fabio Caressa, telecronista di SkySport ospite di Radio Deejay ha commentato il clamoroso ko della Juventus contro il Napoli arrivato ieri sera

Fabio Caressa, telecronista di SkySport ospite di Radio Deejay ha commentato il clamoroso ko della Juventus contro il Napoli arrivato ieri sera "Finalmente abbiamo una squadra che a livello di gioco e d'intensità che è al livello delle migliori squadre europee. Secondo me potrebbe essere in testa a qualsiasi dei top campionati europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili come quella di Chiesa a destra. Ero spiazzato dalla scelta di vederlo coprire su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri né è il risultato".